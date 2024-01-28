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Терапевт Голубенко признала пять причин повышенного артериального давления

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Терапевт Голубенко признала пять причин повышенного артериального давления
Здоровье
Фото: @gpointstudio / freepik.com

Есть два типа причин повышения артериального давления. Те, которые связаны с образом жизни человека, и более серьезные, указывающие на серьезные проблемы со здоровьем. 

Причины повышения артериального давления

Некоторые безопасные причины подъема давления включают в себя стресс и утомление, недосыпание, плотный ужин, много кофеина в рационе, работу с гаджетами перед сном. Эти факторы можно контролировать, изменив образ жизни. 

С возрастом давление у людей часто увеличивается, и возможны вечерние подъемы, особенно у пожилых. Храп и синдром ночного апноэ могут повышать давление, особенно его нижнюю цифру, из-за гипоксии. Проблемы с почками, диабетическая нефропатия, дисбаланс нервной системы тоже провоцируют ночные и вечерние скачки давления. Гормональные нарушения либо панические атаки могут быть главной причиной гипертонии в ночные часы. 

Поэтому управление своим образом жизни и лечение основного заболевания помогут справиться с этой проблемой.

Информационное агентство «Informing»

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