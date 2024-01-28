«Никак не связан с российскими деньгами»: После эмиграции из РФ Семен Терскунов еле сводит концы с концами — актер на грани нищеты

Семен Трескунов, решивший с женой эмигрировать из РФ и переехать в Барселону, столкнулся с серьезными финансовыми трудностями.

Он откровенно признался, что живет исключительно на накопленные средства после активного участия в российских проектах. Накопления, собранные за последние 5 лет, постепенно тают, а актер боится финансового краха. Артист подчеркнул, что полностью отказался от связей с российскими деньгами, чтобы следовать своим убеждениям.

Трескунов сейчас ведет обычную жизнь за границей

Трескунов сейчас ведет обычную жизнь за границей. Он предпочитает носить одежду масс-маркета, посещать обычные магазины и супермаркеты, ужинать дома, а не в ресторанах.

По словам Семена, он продал свою машину, чтобы вернуть деньги, так как они были ему необходимы.

«Были накопления за последние 5 лет. С 10 лет снимаюсь, до 18 лет все было на моих родителях. Деньги не отбирали, хотя всегда следили. После 18-летия с отцом купили „Пежо“ за 500 тыс. Ездил по городу на механике, но недавно продал машину, чтобы вернуть деньги, нужны были», - признался Трескунов.