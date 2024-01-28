Информинг » Знаменитости » «Поставьте ее на место»: Вера Брежнева ответила Виктории Боне — блогерша назвала расценки за эскорт-услуги певицы

«Поставьте ее на место»: Вера Брежнева ответила Виктории Боне — блогерша назвала расценки за эскорт-услуги певицы

Image 16+
«Поставьте ее на место»: Вера Брежнева ответила Виктории Боне — блогерша назвала расценки за эскорт-услуги певицы
Знаменитости
Источник фото: @ververa

В соцсетях активно обсуждается ситуация вокруг Веры Брежневой и Виктории Бони. Последняя, напомним, заявила о предполагаемых эскорт-услугах звездной блондинки. 

Это вызвало негодование у фанатов певицы, которые требуют от нее решительных действий. Многие считают, что блогерша пытается поднять свои рейтинги за счет известных личностей, несмотря на негативные последствия для их репутации. 

Брежнева стремится избегать скандалов

Брежнева долгое время не реагировала на эти обвинения. Но в конце концов она оставила лишь смайлик в комментариях, что может указывать на ее решение избежать скандалов. 

Однако подписчики Веры настаивают на том, чтобы артистка публично ответила на такие обвинения и поставила на место коллегу. 

«Вера, поставьте ее на место, эту Боню, она назвала вас эскортницей и озвучила цену», — негодуют интернет-пользователи в комментариях.

Информационное агентство «Informing»

Певица Монеточка не стала скрывать, что устроилась уборщицей в Калифорнии

Певица Монеточка не стала скрывать, что устроилась уборщицей в Калифорнии

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
«Поставьте ее на место»: Вера Брежнева ответила Виктории Боне — блогерша назвала расценки за эскорт-услуги певицы

Вчера, 23:03

«Никак не связан с российскими деньгами»: После эмиграции из РФ Семен Терскунов еле сводит концы с концами — актер на грани нищеты

Вчера, 21:23

«Мечтаю спеть дуэтом с Элтоном Джоном»: Сергей Пенкин рассказал об эмиграции из России

Вчера, 20:08

Медиум Шепс помог найти Никите Платонову проститутку

Вчера, 19:03

«Ежемесячно $9-10 тысяч»: Кай Метов зарабатывает баснословные деньги благодаря Филиппу Киркорову и Маше Распутиной

Вчера, 15:53

Собчак признала, что Михалков лично показал Путину видео с «голой» вечеринки Ивлеевой

Вчера, 15:04

«Конфетка»: Дима Билан заворожил зрителей своим пением — россияне даже простили ему «голую вечеринку»

Вчера, 14:43

В Сети признали до сих пор не раскрытыми обстоятельства смерти актрисы Любови Полищук

Вчера, 14:18

Сергей Пенкин признал, кому достанется его имущество на 100 млн рублей: «Наследников у меня достаточно»

Вчера, 13:33

«Это безумие»: Кайли Дженнер напугала фанатов одутловатым отекшим лицом — выглядит чертовски старой

Вчера, 12:58

«Как тебе не стыдно?»: Разин заявил, что Кудрявцева родила и оставила Жана — он не является сыном Сергея Ленюка

Вчера, 12:28

«Не теряйте меня»: Анна Асти впервые после скандальной вечеринки нашла время обратиться к поклонникам —жалуется на тяжелый период

Вчера, 12:13

Разин призвал Бастрыкина провести расследование по Кудряшеву и Кузнецову

Вчера, 11:38

Лера Кудрявцева облила водой героиню шоу Андрея Малахова и покинула студию

Вчера, 11:23

Ростовцам признали нужным вернуть деньги за непонравившийся спектакль с Астаховым

Вчера, 11:18

Гитарист Аллы Пугачевой Александр Левшин признал звездную болезнь у певицы

Вчера, 08:43

«Очень ценные фото»: Одна из поклонниц «Ласкового мая» поделилась эксклюзивными кадрами - молодого Шатунова не узнать

27-01-2024, 23:18

Телеведущая Виктория Боня выложила селфи без косметики

27-01-2024, 22:58

«Будет сложно и больно»: Дарья Мороз изо всех сил пыталась разрушить отношения отца — сталкивались лбами

27-01-2024, 21:28

Актер «Зачарованных» умер перед своим 51-летием после критичной дозы алкоголя

27-01-2024, 21:08

Новости партнеров
2023
ru-RU