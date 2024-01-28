«Поставьте ее на место»: Вера Брежнева ответила Виктории Боне — блогерша назвала расценки за эскорт-услуги певицы

В соцсетях активно обсуждается ситуация вокруг Веры Брежневой и Виктории Бони. Последняя, напомним, заявила о предполагаемых эскорт-услугах звездной блондинки.

Это вызвало негодование у фанатов певицы, которые требуют от нее решительных действий. Многие считают, что блогерша пытается поднять свои рейтинги за счет известных личностей, несмотря на негативные последствия для их репутации.

Брежнева стремится избегать скандалов

Брежнева долгое время не реагировала на эти обвинения. Но в конце концов она оставила лишь смайлик в комментариях, что может указывать на ее решение избежать скандалов.

Однако подписчики Веры настаивают на том, чтобы артистка публично ответила на такие обвинения и поставила на место коллегу.

«Вера, поставьте ее на место, эту Боню, она назвала вас эскортницей и озвучила цену», — негодуют интернет-пользователи в комментариях.