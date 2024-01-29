Юрий Лоза признал, что нужно блокировать негативные заявления о РФ, народе и армии

Юрий Лоза высказал предложение, что нужно блокировать высказывания сбежавших за границу российских граждан, которые дискредитируют армию, страну, народ.

Каждая страна обязана защищаться

По мнению музыканта, каждая страна обязана защищаться, но существует инструментарий для регулирования таких ситуаций. Лоза привел пример певицы Валерии, которой пришлось согласовывать тексты песен и выступлений перед концертом в Лондоне. Он подчеркивает, что даже в демократической Британии существуют жесткие рамки для высказываний.

Напоследок он выразил мнение, что в неспокойное время такие меры контроля над контентом, который дискредитирует страну, можно проводить даже на российских площадках, включая Ютуб.