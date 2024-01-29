Режиссера кинопремьеры «Мастер и Маргарита» Локшина признали спонсором ВС Украины

Михаил Локшин, автор новой экранизации фильма «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, оказался под особым вниманием из-за своих проукраинских позиций. В его прошлых записях были обнаружены высказывания о поддержке ВС Украины и осуждение военной специальной операции в Донбассе.

Локшин высказывался в поддержку Украины

Фильм получил значительное финансирование от Министерства культуры через Фонд кино. Спонсором ленты оказался Михаил Локшин (гражданин США), высказывавшийся в поддержку Украины. В его записях говорится, что он выражал надежды на победу Украины, поддерживал выплату Россией репараций и даже оставлял ссылки на материалы, обвиняющие РФ в трагических событиях в Буче.

Блогер Александр Талипов подметил символические элементы в «Мастере и Маргарите». В частности, он обращает внимание на финальные кадры, где Воланд предстал перед фоном горящей Москвы. К тому же роль Воланда исполнил немецкий киноактер Аугуст Диль. Эти детали вызывают у многих вопросы, учитывая предыдущие проукраинские высказывания режиссера и возможную символику в его произведении.