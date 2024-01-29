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Кардиолог признала самый лучший продукт для здоровья сердца: вкусная защита от инфаркта

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Кардиолог признала самый лучший продукт для здоровья сердца: вкусная защита от инфаркта
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Кардиолог заявила, что сердечно-сосудистые заболевания остаются серьезной проблемой в наше время, но правильное питание может сыграть ключевую роль в их предотвращении. 

Горсть орехов ежедневно может помочь предотвратить проблемы

Врач выделяет орехи как самый лучший продукт, способный улучшить состояние сердца и сосудов. Горсть орехов ежедневно может помочь предотвратить проблемы. 

Дело в том, что они содержат полезные жиры, клетчатку, растительный белок, полифенолы, снижая холестерин и уровень воспаления. Результаты исследований подтвердили пользу различных видов орехов для предотвращения инфаркта и инсульта.

Однако эксперт подчеркивает, что, помимо употребления орехов, нужно поддерживать здоровый образ жизни, рекомендуется сбалансированное питание, физическая активность, отказ от вредных привычек, медицинские профилактические проверки.

Информационное агентство «Informing»

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