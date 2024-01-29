Кардиолог признала самый лучший продукт для здоровья сердца: вкусная защита от инфаркта

Кардиолог заявила, что сердечно-сосудистые заболевания остаются серьезной проблемой в наше время, но правильное питание может сыграть ключевую роль в их предотвращении.

Горсть орехов ежедневно может помочь предотвратить проблемы

Врач выделяет орехи как самый лучший продукт, способный улучшить состояние сердца и сосудов. Горсть орехов ежедневно может помочь предотвратить проблемы.

Дело в том, что они содержат полезные жиры, клетчатку, растительный белок, полифенолы, снижая холестерин и уровень воспаления. Результаты исследований подтвердили пользу различных видов орехов для предотвращения инфаркта и инсульта.

Однако эксперт подчеркивает, что, помимо употребления орехов, нужно поддерживать здоровый образ жизни, рекомендуется сбалансированное питание, физическая активность, отказ от вредных привычек, медицинские профилактические проверки.