Терапевт Лопатин признал самые главные и опасные осложнения ковида

Доктор Сергей Лопатин предупреждает о серьезных последствиях коронавируса, опровергая мнение о его превращении в обычную простуду.

Постковидный синдром сопровождается часто разнообразными проблемами, при этом частыми являются осложнения дыхательной системы, такие как фиброз легких.

Даже после полного выздоровления, пациенты сталкиваются нередко с нарушениями здоровья

Однако даже после полного выздоровления, пациенты сталкиваются нередко с нарушениями нервной системы, проявляющимися нарушениями сна, забывчивостью, снижением концентрации внимания и усталостью. Проблемы также могут затронуть печень и ЖКТ, включая нарушения в работе кишечника.

В связи с этим важно учитывать разносторонний характер осложнений после перенесенного коронавируса, требующих медицинского вмешательства.