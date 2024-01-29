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Терапевт Лопатин признал самые главные и опасные осложнения ковида

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Терапевт Лопатин признал самые главные и опасные осложнения ковида
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Доктор Сергей Лопатин предупреждает о серьезных последствиях коронавируса, опровергая мнение о его превращении в обычную простуду. 

Постковидный синдром сопровождается часто разнообразными проблемами, при этом частыми являются осложнения дыхательной системы, такие как фиброз легких. 

Даже после полного выздоровления, пациенты сталкиваются нередко с нарушениями здоровья

Однако даже после полного выздоровления, пациенты сталкиваются нередко с нарушениями нервной системы, проявляющимися нарушениями сна, забывчивостью, снижением концентрации внимания и усталостью. Проблемы также могут затронуть печень и ЖКТ, включая нарушения в работе кишечника. 

В связи с этим важно учитывать разносторонний характер осложнений после перенесенного коронавируса, требующих медицинского вмешательства.

Информационное агентство «Informing»

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