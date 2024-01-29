Врач-терапевт Королева признала самую вредную рыбу для человека

Тунец может вызвать нарушение работы печени, увеличить риск патологических процессов в организме

Как утверждает диетолог Маргарита Королева, тунец считается самой вредной рыбой из-за возможного накопления в нем тяжелых металлов, ртути особенно. Регулярное употребление такого продукта может закончиться интоксикацией, проявляющейся утомляемостью, снижением работоспособности, падением иммунитета. По мнению медика, тунец может вызвать нарушение работы печени, увеличить риск патологических процессов в организме.

С другой стороны, врачи подчеркивают полезность красной рыбы, богатой омега-3, что способствует укреплению сосудов и снижению риска заболеваний сосудов и сердца.

Врачи советуют употреблять человеку от двух до трех порции рыбы в неделю. При этом сельдь является самым доступным и ценным источником необходимых кислот, а также витаминов, полезных жиров, антиоксидантов, белка.