Простой способ избежать болезни Альцгеймера признали в Минздраве

Согласно информации от пресс-службы Минздрава Узбекистана, найден простой и доступный способ предотвращения болезни Альцгеймера.

Новое исследование включало группу участников, которые выполняли дыхательные упражнения. Бета-амилоид, считающийся биомаркером этого недуга, в крови тех, кто занимался дыхательными упражнениями, значительно снизился. Это предоставляет перспективу простого метода защиты от постепенных проявлений старческой болезни, таких как потеря памяти, снижение умственных способностей и деятельности мозга.

Участники исследования регулярно проходили проверку уровней амилоида-40 и 42 в крови. Это позволило экспертам контролировать состояние их здоровья и выявить риски болезни Альцгеймера.