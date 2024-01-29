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Простой способ избежать болезни Альцгеймера признали в Минздраве

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Простой способ избежать болезни Альцгеймера признали в Минздраве
Здоровье
Фото: freepik.com

Согласно информации от пресс-службы Минздрава Узбекистана, найден простой и доступный способ предотвращения болезни Альцгеймера. 

Новое исследование включало группу участников, которые выполняли дыхательные упражнения. Бета-амилоид, считающийся биомаркером этого недуга, в крови тех, кто занимался дыхательными упражнениями, значительно снизился. Это предоставляет перспективу простого метода защиты от постепенных проявлений старческой болезни, таких как потеря памяти, снижение умственных способностей и деятельности мозга. 

Участники исследования регулярно проходили проверку уровней амилоида-40 и 42 в крови. Это позволило экспертам контролировать состояние их здоровья и выявить риски болезни Альцгеймера.

Информационное агентство «Informing»

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