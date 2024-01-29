Актер Зулькарнаев из сериала «Слово пацана» признал, что имеет ряд комплексов

Российский киноактер Лев Зулькарнаев, который известный россиянам своей ролью Зимы в телесериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», признал, что в детстве он сталкивался с комплексами, в основном из-за своей картавости.

Беспокоился из-за сильной худобы

В период студенчества будущий артист предпринимал попытки решить эту проблему, хотя довольно скоро о ней забывал. Актер также отмечает, что ранее беспокоился из-за сильной худобы и считал, что он не обладает необходимой дикцией для успешной актерской карьеры. Тем не менее Зулькарнаев спустя время осознал, что многие ценят его и принимают таким, какой он есть на самом деле, что позволило ему принять и правильно использовать свою индивидуальность.