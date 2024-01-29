«Уже и не нужна»: Юрий Лоза признал Аллу Пугачеву бесполезной — не представляет для россиян особого интереса

Юрий Лоза высказал мнение, что Алла Пугачева не представляет больше для россиян особого интереса поскольку не собирается возвращаться на сцену, а ее репертуар давно разобран.

По словам музыканта, если раньше нужно было идти специально на концерт, чтобы послушать песни Аллы Борисовной, то такую возможность сегодня предоставляет A-Studio. Пугачева, хотя была когда-то крупной артисткой, в настоящее время не вызывает интереса.

Артист следит за своим голосом

Лоза добавил, что Примадонна всегда вела насыщенную жизнь, не отказывалась от пагубных привычек. В отличие от нее, артист следит за своим голосом. Он отказался от курения с целью сохранить возможность исполнять хиты в тех же тональностях.

В заключение Лоза утверждает, что запомнившаяся россиянам артистка ушла со сцены более 15-ти лет назад, и даже если вернется вновь, не стоит ожидать новых хитов.

«Весь ее репертуар уже давным-давно разобран. Как артистка с этими песнями она и не нужна», — говорит он.