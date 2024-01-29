В Екатеринбург пришла опасная суперинфекция: кто ею болеет

Врачи из Екатеринбурга сообщают о случаях опасной суперинфекции, при которой человек одновременно переносит несколько болезней, таких как ОРВИ, грипп, COVID-19. Суперинфекция, по словам медиков, характеризуется длительным и тяжелым течением болезни, часто требует госпитализации, может вызвать сильные осложнения, включая пневмонию.

Вакцинированные люди легче переносят болезни

Такие случаи чаще возникают у пожилых, людей с иммунодефицитом, хроническими заболеваниями легких. Врачи подчеркивают, что вакцинированные люди, имеющие одну прививку от гриппа и COVID-19, намного легче переносят болезни. В связи с этим всем категориям рекомендуется вакцинация для уменьшения рисков суперинфекции и минимизации тяжести заболевания, пишет e1.ru.