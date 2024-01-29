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«Очень надоело»: Лера Кудрявцева пожаловалась на ненависть из-за молодого мужа — устала от насмешек

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«Очень надоело»: Лера Кудрявцева пожаловалась на ненависть из-за молодого мужа — устала от насмешек
Знаменитости
Источник фото: @katyagordon

Лера Кудрявцева и Катя Гордон поделились своим опытом столкновения с хейтерами из-за разницы в возрасте с их молодыми супругами. Катя рассказала, что она часто получает гневные комментарии и даже насмешки по поводу возрастной разницы с Виктором Хархалисом, хотя старше его всего на семь лет. 

Лера подтвердила подобную ситуацию у себя с мужем Игорем Макаровым. Ведущая старше избранника на 16 лет.

«Очень надоело читать комментарии. Публикую, а мне пишут: «Старшенький?», — признается Гордон.

«У меня аналогичная история. Размещаю фото с мужем, спрашивают: «Это сын?», — добавляет Кудрявцева.

Несмотря на регулярную критику и негодование со стороны некоторых пользователей, знаменитости отметили, что они стараются не обращать внимание на негатив, продолжают делиться своей семейной радостью в социальных сетях. Также Кудрявцева и Гордон выразили надежду завоевать любовь широкой аудитории в музыкальной сфере, игнорируя все несправедливые комментарии.

Информационное агентство «Informing»

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