«Очень надоело»: Лера Кудрявцева пожаловалась на ненависть из-за молодого мужа — устала от насмешек

Лера Кудрявцева и Катя Гордон поделились своим опытом столкновения с хейтерами из-за разницы в возрасте с их молодыми супругами. Катя рассказала, что она часто получает гневные комментарии и даже насмешки по поводу возрастной разницы с Виктором Хархалисом, хотя старше его всего на семь лет.

Лера подтвердила подобную ситуацию у себя с мужем Игорем Макаровым. Ведущая старше избранника на 16 лет.

«Очень надоело читать комментарии. Публикую, а мне пишут: «Старшенький?», — признается Гордон.

«У меня аналогичная история. Размещаю фото с мужем, спрашивают: «Это сын?», — добавляет Кудрявцева.

Несмотря на регулярную критику и негодование со стороны некоторых пользователей, знаменитости отметили, что они стараются не обращать внимание на негатив, продолжают делиться своей семейной радостью в социальных сетях. Также Кудрявцева и Гордон выразили надежду завоевать любовь широкой аудитории в музыкальной сфере, игнорируя все несправедливые комментарии.