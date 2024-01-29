«Пришла в негодность»: Наталья Фриске зразила неизвестная хворь — певица пожаловалась на сильную боль и дискомфорт

Наталья Фриске и ее семья отправились в круиз на лайнере, надеясь на приятный отдых. Но эта поездка превратилась в трудности для артистки. Впрочем, звезда остается оптимистичной, радуясь любой возможности путешествовать вместе со своей любимой семьей.

Фриске «пришла в негодность» из-за сильной боли

На самолете ее двухлетняя дочь вела себя хорошо, но сама звезда столкнулась с серьезными проблемами со спиной, из-за которых она даже не смогла разогнуться после перелета. Девушка пожаловалась, что она «пришла в негодность» из-за сильной боли и дискомфорта, но несмотря на это, выразила радость, что ее маленькая наследница перенесла дорогу без каких-либо проблем. Это уже второе по счету совместное путешествие Натальи с дочуркой.

В прошлом они посетили Турцию, когда малышке было 6 месяцев. Несмотря на проблемы с зубами ребенка, Фриске выражала радость от путешествия.

Фриске, которая стала мамой с помощью репродуктивных технологий, выражала поддержку другим женщинам, решившимся на подобный шаг. Она сохранила оплодотворенные яйцеклетки с надеждой стать мамой еще раз.