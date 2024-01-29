«Распоряжение от властей РФ»: Наргиз Закирова никак не утихомирится — певица считает Россию виновницей своих неудач

Наргиз Закирова обвинила российские власти в отмене европейского гастрольного тура, сообщив об этом своим поклонникам в Телеграм-канале. По сведениям певицы, организаторы мероприятия получили распоряжение от властей РФ, однако сама артистка не была даже уведомлена об отмене. Она выразила надежду на возврат полной стоимости билетов зрителям.

«Все отмены концертов происходят не по моей воле, тем более не по моей вине. Организаторы, получив распоряжение от властей Российской Федерации об отмене, не сообщили мне лично об этом. Надеюсь, что потраченные на покупку билетов деньги вам всем возместят», — пишет Закирова.

Наргиз — уроженка Узбекистана. Она гражданка Соединенных Штатов Америки. В 2022 году звезду депортировали из России в Узбекистан. Ей был запрещен въезд в страну до 2072 года.

Критикуя события в Украине, исполнительница всячески поддерживала своих коллег, высказавшихся против спецоперации.