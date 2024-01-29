Конец истории: Агата Муцениеце осталась без ухажера — харизматичный бизнесмен проводит время с подругой актрисы

В конце минувшего года Агата Муцениеце удивила публику, появившись на людях с известным ресторатором Владимиром Перельманом, причем не только в компании своих детей от коллеги Павла Прилучного, но и вместе с наследниками бизнесмена.

Пара отправилась в романтическое путешествие

Слухи о романе с ресторатором распространялись очень быстро, однако вскоре артистка была замечена уже вместе с Александром Соколенко, стоматологом-имплантологом. Тогда сообщалось, что пара даже отправилась в романтическое путешествие по городам Таиланда. Тем не менее, вскоре появились новые слухи.

Источники указывали на то, что Агата все-таки закрутила роман с Владимиром. Актриса делилась в своем микроблоге фотографиями с обоими мужчинами, поддерживая тем самым интригу. После возвращения в Москву сплетни об ухаживании за Муцениеце Перельманом утихли. Более того, харизматичный мужчина появился в компании Олеси Шиповской, являющейся подругой кинозвезды, информирует портал Woman.ru.