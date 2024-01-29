72-летняя звезда советской эстрады признала, что собирается замуж в 10-й раз

72-летняя звезда советской эстрады Наталья Нурмухамедова рассказала о своей насыщенной личной жизни в интервью.

По ее словам, она официально выходила замуж девять раз, хотя в паспорте могла указать только четыре брака. Артистка призналась, что часто «теряла» паспорт, чтобы снова освободить место для новой печати. Почти все бывшие мужья Нурмухамедовой, как отметила сама певица, уже ушли из жизни.

Наталья встречается с музыкантом Олегом Дунаевым уже три года

В настоящее время Наталья встречается с музыкантом Олегом Дунаевым уже три года. Они собираются пожениться, и Нурмухамедова считает своего настоящего возлюбленного десятым мужем. Олег Дунаев подчеркнул, что счастлив с Натальей и называет ее «человеком-солнцем». Пара разделяет общие интересы, такие как путешествия и кулинарные предпочтения.

Таким образом, Наталья Нурмухамедова, несмотря на свой возраст, сохраняет позитивное отношение к жизни и готовится к десятому браку, счастливо наслаждаясь моментами со своим возлюбленным.