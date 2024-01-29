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«Россию всегда хотели расчленить, уничтожить»: Григорий Лепс заявил, что третья мировая война уже в самом разгаре

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«Россию всегда хотели расчленить, уничтожить»: Григорий Лепс заявил, что третья мировая война уже в самом разгаре
Знаменитости
Источник фото: @ksenia100521

В недавнем интервью с журналистами Григорий Лепс высказал свои взгляды на события последних лет и поделился мнением о некоторых коллегах российского шоу-бизнеса. 

Лепс отметил, что сложно понимает поступки тех артистов, которые на ходу «переобуваются»

Артист отметил, что он давно озвучил свою позицию, поэтому сложно понимает поступки тех артистов, которые на ходу «переобуваются». Он говорит, что не осуждает их выбор, но сам не понимает, как можно отвернуться от своей родины после всего того, что она дала.

Григорий Викторович рассказал о своем отношении к конфликту в Украине и высказал мнение о том, что третья мировая война уже в разгаре. Исполнитель призвал помнить о реальности противостояния Запада и России, подчеркивая, что это не миф. 

Также артист подчеркнул, что считает важным говорить друг другу свои мнения в личной беседе, избегая публичных осуждений, пишет Царьград.

«Есть?западная доктрина, где все это и прописано. Они не?скрывают, что всегда хотели Россию расчленить, уничтожить. Но это ни у кого не?получилось и ?не?получится», - заявил Лепс.

Информационное агентство «Informing»

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