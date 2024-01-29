Собчак признала неудачными наряды на красной дорожке кинопремии «Золотой орёл»

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак высказала свою жесткую критику по поводу нарядов российских звезд на светском мероприятии.

В своем телеграм-канале светская львица отметила, что большинство образов выглядят, как нескладная мешанина в стиле «дамы с бантиком».

«На всем известной премии плохо с удачными образами. Преобладает в основном нескладная мешанина в стиле дамы с бантиком», — пишет Ксения в микроблоге.

Собчак выделила положительно только два образа

Однако выделила положительно Ксения образ актрисы Кристины Асмус и наряд Марьяны Спивак, который описала как минималистичный, но стильный.