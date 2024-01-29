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Собчак признала неудачными наряды на красной дорожке кинопремии «Золотой орёл»

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Собчак признала неудачными наряды на красной дорожке кинопремии «Золотой орёл»
Знаменитости
Источник фото: @xenia_sobchak

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак высказала свою жесткую критику по поводу нарядов российских звезд на светском мероприятии. 

В своем телеграм-канале светская львица отметила, что большинство образов выглядят, как нескладная мешанина в стиле «дамы с бантиком».

«На всем известной премии плохо с удачными образами. Преобладает в основном нескладная мешанина в стиле дамы с бантиком», — пишет Ксения в микроблоге.

Собчак выделила положительно только два образа

Однако выделила положительно Ксения образ актрисы Кристины Асмус и наряд Марьяны Спивак, который описала как минималистичный, но стильный.

Информационное агентство «Informing»

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