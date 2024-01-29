«Мог на ночь есть пирожки и торты»: Александр Олешко признался, что его разнесло — радовался, как маленький ребенок

Александр Олешко вспомнил, что однажды ради роли Немировича-Данченко в киноленте «Хитровка. Знак четырех» ему пришлось сильно набрать вес. Актер поправился на девять килограммов.

При этом артист подчеркнул, что он наслаждался свободой в питании, радовался, как ребенок, поскольку мог позволить себе пирожки и торты на ночь. В то время он не чувствовал угрызений совести, но после завершении проекта ему удалось вернуться к прежней форме при помощи жесткой самодисциплины.

Александр упомянул, что несколько лет назад, чтобы сбросить лишний вес, вынужден был переходить на детское питание

Также Александр упомянул, что несколько лет назад, чтобы сбросить лишний вес, вынужден был переходить на детское питание. После съемок возвращался к привычной диете, включая любимую жареную картошку.

«Для роли Немировича-Данченко поправился специально на целых 9 кг. Это было прекрасно, счастливый момент, когда мог есть пирожки и торты на ночь. А вот обратный путь куда сложнее. Ничего, вроде вернул себе свою форму», - вспоминает Олешко.