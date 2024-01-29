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«Это моя позиция»: Карен Шаханазарв признался, кого видит на посту президента России

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«Это моя позиция»: Карен Шаханазарв признался, кого видит на посту президента России
Знаменитости
Источник фото: Карен Шахназаров / ВКонтакте

Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров рассказал, что он становится доверенным лицом президента России Владимира Путина уже в третий раз. Кинорежиссер выразил свою поддержку лидеру РФ, отметив, что он не видит другой альтернативы на посту главы государства.

Шахназаров не видит альтернативы Путину

«Согласился стать доверенным лицом третий раз, это моя позиция. Не вижу другой альтернативы президента, кроме Владимира Владимировича. Он сделал много для страны, не вижу возможности даже гипотетической смены в стране лидера. Абсолютно последовательно его поддерживал и буду дальше поддерживать в выдвижении», - говорит Шахназаров.

Напомним, что ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 544 доверенных лица Владимира Путина, включая Карена Георгиевича Шахназарова, пишет РИА Новости.

Информационное агентство «Informing»

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