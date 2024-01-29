«Ведущая помойного канала»: Неукротимый Садальский набросился на Кудрявцеву — поступок Леры он назвал «позором»

Лера Кудрявцева вызвала негодование, плеснув водой в лицо гостье ТВ-программы «Привет, Андрей!» Елене Мохневой, многодетной матери, лишенной родительских прав из-за проблем со спиртным. Женщина, напомним, приехала на встречу со своим сыном, которого родила, но сразу же оставила в общественном туалете. Инцидент привел к тому, что звезда покинула студию.

В своем телегоам-канале ведущая позже пояснила, что ее поступок был вызван сочувствием к юноше и злостью к женщине.

Станислав Садальский выразил негодование после инцидента

В ответ на произошедшее появились негодование и критика в социальных сетях как со стороны поклонннников, так и со стороны коллег Кудрявцевой. Станислав Садальский, к примеру, выразил негодование после инцидента. Он назвал поступок звезды «позором», а саму Леру «ведущей помойного канала» и отметил, что она «не ведает, что творит». Шоумен выразил сочувствие матери, которую унизили прямо в студии.

«Мать с сыном наконец-то встретились. Но ее унизили перед сыном, только этим не ее оскорбили, а меня как зрителя. Мое сердце сжалось. Каково тогда было ребенку, который увидел впервые в жизни маму. Прости, парень, телеведущая помойного канала не ведает, что творит», — заявил актер.