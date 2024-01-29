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Лера Кудрявцева призналась, почему вылила стакан с водой на многодетную мать

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Лера Кудрявцева призналась, почему вылила стакан с водой на многодетную мать
Знаменитости
Источник фото: @leratv_f

Российская теле- и радиоведущая, актриса Лера Кудрявцева прокомментировала недавний скандал, произошедший в ходе передачи Малахова. Она решила оставить послание в своем микроблоге.

В новом выпуске «Привет, Андрей!» главной героиней стала многодетная мать. Елена Мохнева приехала из Беларуси. Женщина рассказала о том, что она оставила своего сына в общественном туалете сразу же после его рождения. В ответ на эту откровенную историю Лера облила водой мать, что вызвало негодование у всех зрителей.

Теледива выразила свое отчаяние, гнев, а также сочувствие к парню

В комментариях к произошедшему теледива выразила свое отчаяние, гнев, а также сочувствие к парню, но признала, что она далеко не всегда может сдерживать свои эмоции, поэтому иногда попадает в неприятные ситуации.

Информационное агентство «Informing»

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