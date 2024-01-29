«И раньше срывалась в эфире»: Истерикам Полины Гагариной нашлось объяснение — известный продюсер заподозрил неладное

Павел Рудченко высказал мнение о поведении Полины Гагариной в «Голосе», отмечая, что ранее звезда эстрады также проявляла часто эмоциональность и нервные срывы в эфирах.

Все наставники на проекте выполняют ту или иную роль, ранее согласованную с редакторами

По мнению эксперта, это, скорее всего, не просто так. Такое поведение может быть спланированным пиар-ходом для привлечения внимания зрителей и повышения рейтингов данной программы. Он также предположил, что все наставники на проекте выполняют ту или иную роль, ранее согласованную с редакторами, а роль «стервы» досталась именно Гагариной.

«История из сезона в сезон повторяется. Она раньше тоже срывалась в эфире. Помню конфликт Гагариной с Бастой. Кажется, что это заранее хорошо спланированный пиар-ход ради высокого рейтинга. У каждого из наставников есть определенная роль, благодаря чему «Голос» становится интересным. Видим, что роль стервы выпала Полине», — приводит VOICE слова Рудченко.