«Лера поступила мерзко»: Кудрявцеву просят убрать с НТВ

Лера Кудрявцева, известная телеведущая, вызвала негодование у телезрителей после того, как в студии программы Андрея Малахова плеснула стаканом воды в лицо многодетной матери. Елену Мохневу лишили родительских прав из-за проблем с алкоголем.

Активисты выразили свое недовольство. Они призвали срочно убрать теледиву с канала НТВ. Как утверждается, ведущая не должна была так себя вести по отношению к женщине.

Лера признала, что она обладает дерзким характером

В ответ на критику Лера признала, что она обладает дерзким характером. В этом ее поддержала подруга Катя Гордон.

«Лера поступила очень мерзко! Она ведь не в своей студии! Лучше посмотрела бы на себя и свой образ жизни!», «Лера, никому не плескаешь водой в лицо в своей программе. Пришла, испоганила передачу» «Лера, Вы ведь ведущая и медийный человек, поэтому обязаны сдерживать эмоции», — пишут недовольные пользователи.