Максим Галкин признался, что его депортировали

По сообщению портала 7Дней.ру, Максим Галкин*, молодой супруг Пугачевой, был депортирован из Индонезии, но несмотря на это, направился в Австралию, где у него запланированы концерты в нескольких крупных городах.

Галкин* был депортирован

Сам артист рассказал подписчикам, что он был депортирован, несмотря на наличие необходимых документов. Ранее шоумену отказали в проведении концертов в Таиланде и Эстонии, хотя точные причины такого решения не были указаны. Теперь комик вынужден искать другие возможности развлечь зрителей за границей.

В ходе выступления в Австралии Галкин* решил высмеять звезд, принявших участие в «голой вечеринке» Ивлеевой, проведенной в Москве перед Новым годом. Особенное внимание было уделено Филиппу Киркорову. Пародист записал новую песню, пошутив над словами поп-короля о том, что «зашел не в ту дверь».

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ