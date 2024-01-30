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Максим Галкин признался, что его депортировали

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Максим Галкин признался, что его депортировали
Знаменитости
Источник фото: @maxgalkinru

По сообщению портала 7Дней.ру, Максим Галкин*, молодой супруг Пугачевой, был депортирован из Индонезии, но несмотря на это, направился в Австралию, где у него запланированы концерты в нескольких крупных городах.

Галкин* был депортирован

Сам артист рассказал подписчикам, что он был депортирован, несмотря на наличие необходимых документов. Ранее шоумену отказали в проведении концертов в Таиланде и Эстонии, хотя точные причины такого решения не были указаны. Теперь комик вынужден искать другие возможности развлечь зрителей за границей.

В ходе выступления в Австралии Галкин* решил высмеять звезд, принявших участие в «голой вечеринке» Ивлеевой, проведенной в Москве перед Новым годом. Особенное внимание было уделено Филиппу Киркорову. Пародист записал новую песню, пошутив над словами поп-короля о том, что «зашел не в ту дверь».

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ

Информационное агентство «Informing»

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