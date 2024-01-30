«Могу себе позволить»: Поклонники не узнали преобразившуюся Кристину Асмус — появилась на публике с новым цветом волос

Кристина Асмус сменила кардинально свой имидж, перекрасив волосы в темный цвет. Эти изменения были вызваны ролью актрисы в новой работе режиссера Ильи Хотиненко.

Как рассказала журналистам АиФ сама артистка, она участвует в разных проектах, где ей приходится использовать парики, и, следовательно, она может экспериментировать с различными образами, включая цвет волос, в повседневной жизни. Актриса также выразила свое удовлетворение от нового облика.

Она поделилась, что летом ей предстоит новая роль в семейном кино, которая потребует от нее интенсивной работы гримеров, включая использование сложного пластического грима.

«Снялась с таким цветом волос в кинофильме Хотиненко. В следующих проектах снимаюсь в париках, могу себе позволить ходить с любым цветом волос и в жизни. Летом меня ждет безумный пластический грим, который будут закладывать по 4-6 часов», - сказала Асмус.

Нужно добавить, что Кристина получила роль в ленте Ильи Хотиненко «Кинопленка №8». Сюжет картины разворачивается в 90-х годах.