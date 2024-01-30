«Точно не будет на шоу»: Еще один музыкальный фестиваль пройдет без Филиппа Киркорова и Анны Асти

Организаторы ежегодной престижной премии «Золотой граммофон», которая должна состояться в Петербурге, на днях подтвердили список артистов. Как сообщает Российская Газета, Филипп Киркоров в этом году точно не примет участие в этом мероприятии. Вполне возможно, такое решение организаторов связано с последствиями его появления на скандальной «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой.

Киркоров исчез с афиш

В прошлом году поп-король отечественной эстрады вел мероприятие, однако после участия в скандальной вечеринке в столичном «Мутаборе» он исчез с афиш текущего года. Организаторы премии, «Русская медиагруппа», не комментировали исчезновение артиста, представив полный лайн-ап мероприятия.

Известно, что Николай Басков и Сергей Лазарев выступят 25 февраля 2024 года в Ледовом дворце. А вот Анны Асти, которая выступала в минувшем году на премии, тоже не будет. Скорее всего, виной всему та же вечеринка. При этом уточняется, что в списке могут произойти изменения, согласно словам организаторов.