Умер в 48 лет: Скончался от рака актер сериала «Соседи» Трой Бекуив

Популярный австралийский актер кино, театра и телевидения Трой Бекуив ушел из жизни. Он умер в возрасте всего 48 лет. Его смерть, вызванная онкологическим заболеванием, произошла 24 января.

Сражение звезды с раком, по словам близких, было «очень тяжелым».

Интересно: Трой дебютировал в телесериале «Соседи» в 1985 году. Ему в многосерийном фильме досталась роль Майкла Мартина. Актер также принимал активное участие в другом популярном проекте «Блу хилеры». В ленте он снимался с 1994 по 2006 год.

Смерть Бекуива оставила близких, родственников, коллег и поклонников в глубоком горе. Артист оставит после себя воспоминания о своем актерском наследии.