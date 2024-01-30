Актер из «Слова пацана» Зулкарнаев рассказал о нелюбимых коллегах

Лев Зулькарнаев, известный своей ролью казанского бандита Зимы в «Слове пацана», пошутил о нелюбимых коллегах. При этом актер отказался комментировать скандальные заявления Никиты Кологривого, исполнителя роли Кащея в том же телесериале.

Кологривый высказал ранее негативные мнения о коллегах и старших актерах в индустрии. Зулькарнаев же заявил, что на съемочной площадке все были заняты своей работой, поэтому и не оценивали друг друга в «моменте». Он также отметил, что предпочитает не обсуждать публично поведение своих коллег и отношения с ними за пределами съемочного процесса.

«Я запретил себе обсуждать своих коллег. Между собой, конечно же, мы обсуждаем. Однако публично говорить об этом не хочется. Я бы не делал так», — подчеркнул он.