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Российский хоккеист Кипризов рассказал, где хочет отметить свой мальчишник — но точно не в России

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Российский хоккеист Кипризов рассказал, где хочет отметить свой мальчишник — но точно не в России
Знаменитости
Источник фото: @kirillkaprizov

Кирилл Капризов поделился планами для своего мальчишника, хотя предложение своей возлюбленной Стефании Маликовой он пока еще не сделал. Российский хоккеист выразил желание организовать мальчишник где-нибудь в Европе. Он подумывает доверить организацию этого мероприятия Никите Нестерову либо же Матсу Цуккарелло, утверждая, что последний сможет устроить красивую вечеринку.

Капризов при этом считает, что если свадьба у них будет в России, то мальчишник должен быть проведен в забавном месте, но за границей.

«Организовать это доверю или Никите Нестерову, или Цуки — Матсу Цуккарелло. Цуки — веселый парень, может сделать все в Европе либо в другом месте. Если свадьба у нас будет в РФ, мальчишник было бы круто сделать в Европе, поехать туда, где очень весело», — отмечает спортсмен.

Информационное агентство «Informing»

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