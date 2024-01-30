Российский хоккеист Кипризов рассказал, где хочет отметить свой мальчишник — но точно не в России

Кирилл Капризов поделился планами для своего мальчишника, хотя предложение своей возлюбленной Стефании Маликовой он пока еще не сделал. Российский хоккеист выразил желание организовать мальчишник где-нибудь в Европе. Он подумывает доверить организацию этого мероприятия Никите Нестерову либо же Матсу Цуккарелло, утверждая, что последний сможет устроить красивую вечеринку.

Капризов при этом считает, что если свадьба у них будет в России, то мальчишник должен быть проведен в забавном месте, но за границей.

«Организовать это доверю или Никите Нестерову, или Цуки — Матсу Цуккарелло. Цуки — веселый парень, может сделать все в Европе либо в другом месте. Если свадьба у нас будет в РФ, мальчишник было бы круто сделать в Европе, поехать туда, где очень весело», — отмечает спортсмен.