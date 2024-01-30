Актриса Екатерина Волкова признала, что оказалась под капельницей

Екатерина Волкова объявила о своем ухудшении здоровья. Актриса опубликовала кадры из больницы с капельницей в Телеграм-канале. Артистка не раскрыла подробности своего состояния, однако уточнила, что ей потребовался выходной из-за сильного утомления организма.

Источник фото: @ekaterinavolkovaactress

Стоит добавить, что Волкова наиболее известная по сериалам «Воронины». Екатерина начала свою карьеру в кино в 2005 году. С того времени она снялась в 30 кинопроектах. В ее арсенале фильмы «Я остаюсь», «Ералаш» и многие другие.