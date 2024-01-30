Катя Гордон заявила, что россияне начали «охоту на ведьм» — обвинила в неприязни к медийным личностям

Катя Гордон высказала мнение о том, что в Российской Федерации началась «охота на ведьм», при этом она считает, что люди начали свергать звезд с пьедестала.

Гордон отметила, что россияне осознали свою способность влиять на общественное мнение, а также легко «спускать на землю» знаменитых личностей, независимо от их уровня популярности. Она привела примеры скандалов вокруг Насти Ивлеевой, Лолиты Милявской, Филиппа Киркорова, а также отметила недавний скандал вокруг своей близкой подруги Леры Кудрявцевой.

Началась травля после того, как в эфире «Привет, Андрей!» звездная блондинка вылила стакан воды в лицо героини. Теледива была возмущена женщиной, бросившей малолетних детей из-за зависимости.