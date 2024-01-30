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Cадальский признал, нужна ли теперь Пугачева российскому народу

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Cадальский признал, нужна ли теперь Пугачева российскому народу
Знаменитости
Источник фото: @stas.sadalskiy

Станислав Садальский прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачевой в интервью «АиФ». Он выразил мнение, что российская публика, которая поставила певицу на трон, теперь же сбросила ее, когда артистка покинула страну. 

Заслуженный артист РСФСР подчеркнул, что любовь общественности можно потерять в одночасье, а артист может мгновенно стать ненужным экс-фанатам. Касаясь высказываний Пугачевой о «холопах и рабах», шоумен утверждает, что они не должны восприниматься на свой счет народом. 

Как предполагает Стас, Примадонна высказала свое отношение к тем коллегам, которые ранее поддерживали ее, а теперь отвергают, когда она больше не управляет отечественным шоу-бизнесом. Садальский таких звезд назвал «трусливыми». Он считает, что их возмущение свидетельствует о том, что «бить мертвого льва не так страшно».

Информационное агентство «Informing»

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