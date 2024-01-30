«Сумма вложена небольшая»: Люся Чеботина приоткрыла тайну, кто спонсирует ее карьеру

Певица и автор песен Люся Чеботина приоткрыла тайну, кто спонсирует ее певческую карьеру. 26-летняя артистка ответила на слухи и домыслы общественности о том, что ее популярность в российском шоу-бизнесе проплаченная.

Чеботина сама оплачивает работу саундпродюсеров и всей своей команды

Она заявила, что вся ее музыка и композиции создаются самостоятельно, она оплачивает работу саундпродюсеров и всей своей команды. В частности, Чеботина очень удивлена мнением многих, что в ее трек «Солнце Монако» якобы были вложены огромные деньги, а также был снят дорогущий видеоклип.

Звезда уточнила, что вложения в этот хит были ее собственными деньгами, а сумма была относительно небольшой.

Кроме того, знаменитость подчеркнула, что никогда не имела спонсора, лейбла, продюсера.

«В «Солнце Монако» были вложены мои деньги. Как во все другие песни и альбомы. Кстати, сумма в «Монако» была вложена небольшая», - уверяет певица.