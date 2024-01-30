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«Да, я меняюсь»: 36-летняя Виктория Дайнеко сильно постарела — певица очень грустит по этому поводу

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«Да, я меняюсь»: 36-летняя Виктория Дайнеко сильно постарела — певица очень грустит по этому поводу
Знаменитости
Источник фото: Виктория Дайнеко / ВКонтакте

Виктория Дайнеко поделилась своим отношением к внешности и несовершенствам. 

Певица подчеркнула, что полностью принимает себя и не стремится к идеальной внешности. Она не собирается обращаться к пластическим хирургам и гордится тем, что не прибегает к ретуши фотографий. Певица выразила уважение к своему возрасту, отметив, что любит себя сейчас больше, чем когда была моложе. Виктория подчеркнула, что не хочет менять ничего в своем внешнем облике и не прибегает к модным процедурам «омоложения».

Дайнеко на данный момент не считает необходимым прибегать к модификациям своего внешнего вида

Она также поделилась своими комплексами, в том числе относительно шеи, и рассказала о том, что может изменить свое мнение в будущем, но на данный момент не считает необходимым прибегать к модификациям своего внешнего вида.

«Ахнула, что через четыре месяца мне уже 37. Дочь меня спросила, сколько хотела, чтобы мне было сейчас? 20 или 30? И я поняла, что свой возраст люблю. Меняюсь, вижу это, иногда грущу, когда вижу „возраст“ в зеркале. Не хочу пока ничего менять, стараться выглядеть моложе, делать процедуры», — заявила певица.

Информационное агентство «Informing»

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