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Продюсер Лавров заявил, что Киркоров не столь богат, как многие считают

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Продюсер Лавров заявил, что Киркоров не столь богат, как многие считают
Знаменитости
Источник фото: @fkirkorov54

Народный артист России Филипп Киркоров не столь богат, как многие думают. Такого мнения придерживается продюсер Сергей Лавров.

По его словам, российский поп-король всегда «жил одним днем» и большую часть своих заработанных денег вкладывал в подготовку своих новых ярких и красочных шоу. На концертах он никогда не экономил и, как утверждает продюсер, ради того, чтобы «сделать качественный продукт и удивить зрителя», иногда даже брал кредиты.

«Туда просто все бабки вкладывались. Я это прекрасно знаю, потому что покойный Гена Рыбак был мой лучший друг. Филипп никогда не экономил на шоу», - приводит слова Лаврова телеканал «ЦарьГрад».

Киркорову было важно, чтобы даже в глубинке зритель имел возможность наравне с москвичами лицезреть его шоу

Отдельно продюсер выделил заботу Киркорова о провинциальном зрителе. По его словам, Филипп Бедросович выставлял определенные требования к концертной площадке. И если не были удовлетворены запросы по звуку, свету или иным моментам, мог даже отказаться от выступления и гонорара. Ему важно, чтобы даже в глубинке зритель имел возможность наравне с москвичами лицезреть его шоу.

Поп-король, напомним, попал под «отмену» из-за своего участия в «голой» вечеринке Ивлеевой. В шоу-бизнесе все чаще и громче ропщут. Артистам не нравится, что «публичная порка» после этого мероприятия позволила народу ощутить, что он может свергать звезд с пьедестала.

Телеведущая Катя Гордон, комментируя призыв телезрителей уволить Леру Кудрявцеву с НТВ за ее выходку на программе Малахова, возмутилась, что «теперь простые люди, поедая пельмени хотят раскулачить этого, засадить эту и максимально всех наказать».

Информационное агентство «Informing»

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