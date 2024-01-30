Продюсер Лавров заявил, что Киркоров не столь богат, как многие считают

Народный артист России Филипп Киркоров не столь богат, как многие думают. Такого мнения придерживается продюсер Сергей Лавров.

По его словам, российский поп-король всегда «жил одним днем» и большую часть своих заработанных денег вкладывал в подготовку своих новых ярких и красочных шоу. На концертах он никогда не экономил и, как утверждает продюсер, ради того, чтобы «сделать качественный продукт и удивить зрителя», иногда даже брал кредиты.

«Туда просто все бабки вкладывались. Я это прекрасно знаю, потому что покойный Гена Рыбак был мой лучший друг. Филипп никогда не экономил на шоу», - приводит слова Лаврова телеканал «ЦарьГрад».

Киркорову было важно, чтобы даже в глубинке зритель имел возможность наравне с москвичами лицезреть его шоу

Отдельно продюсер выделил заботу Киркорова о провинциальном зрителе. По его словам, Филипп Бедросович выставлял определенные требования к концертной площадке. И если не были удовлетворены запросы по звуку, свету или иным моментам, мог даже отказаться от выступления и гонорара. Ему важно, чтобы даже в глубинке зритель имел возможность наравне с москвичами лицезреть его шоу.

Поп-король, напомним, попал под «отмену» из-за своего участия в «голой» вечеринке Ивлеевой. В шоу-бизнесе все чаще и громче ропщут. Артистам не нравится, что «публичная порка» после этого мероприятия позволила народу ощутить, что он может свергать звезд с пьедестала.

Телеведущая Катя Гордон, комментируя призыв телезрителей уволить Леру Кудрявцеву с НТВ за ее выходку на программе Малахова, возмутилась, что «теперь простые люди, поедая пельмени хотят раскулачить этого, засадить эту и максимально всех наказать».