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Умер Юрий Ильченко, бывший участник «Машины времени» и «Землян»

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Умер Юрий Ильченко, бывший участник «Машины времени» и «Землян»
Знаменитости
Источник фото: Юрий Ильченко / ВКонтакте

Скончался Юрий Ильченко, музыкант, который был солистом «Мифов« и участником коллектива »Машина времени». Новость о его уходе принес Владислав Бачуров.

В своем телеграм-канале Бачуров поделился этой печальной информацией, используя слова из хита «Машины времени».

Ильченко, скончавшийся в 71-летнем возрасте, родился в 1951 году. В 18 лет присоединился к группе «Мифы«. С 1976 по 1977 годы выступал с «Машиной времени». Кроме того, он принял участие в озвучивании кинофильма »Перекресток» с музыкой Макаревича*.

* Признан иноагентом в России

Информационное агентство «Informing»

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