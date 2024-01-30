Самый глобальный сбой Интернета в России: не открываются сайты и приложения

Сегодня, 30 января, в РФ пользователи столкнулись с масштабным сбоем в работе интернет-провайдеров и мобильных операторов.

Проблемы начались с «Озона«, где веб-сайт и приложение либо не открывались, либо работали крайне медленно. Затем аналогичные проблемы затронули и главный поисковик »Яндекс». Многие россияне отмечают, что сайт недоступен.

Нет точных данных о времени восстановления системы

На данный момент нет точных данных о времени восстановления системы. Также не сообщается о том, сколько времени еще продлятся проблемы. Специалисты работают над устранением сбоя, а ситуация остается под контролем.