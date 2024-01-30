Короткие шорты и футболка группы Metallica: Дочери Агутина досталось по полной от поклонников - они возмущены нарядом девушки

Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина стала объектом критики из-за вызывающего наряда, в котором она выступила на своем концерте в Штатах. Видео с выступления молодой артистки было опубликовано в телеграм-канале «Самые сливки».

Образ Елизаветы Варум вызвал очень негативную реакцию пользователей

На концерте в клубе Елизавета-Мария, которой исполнилось 24 года, предстала в коротких мини-шортах, футболке с логотипом рок-группы Metallica, ботфортах и колготках. Ее образ вызвал очень негативную реакцию пользователей, которые оставили под фото множество отрицательных комментариев, а также гневных смайликов.

Нужно отметить, что дочь Варум и Агутина несколько лет проживает в Америке, где она окончила школу. С детства девушка увлекается музыкой и творчеством, выступая с группой Bruvvy даже на американском ТВ.