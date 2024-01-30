«Это нормально?»: Ольга Бузова жалуется на проблемы со здоровьем - поклонники обеспокоены

Ольга Бузова вызвала бурю обсуждений и беспокойства в социальных сетях после того, как решила опубликовать в своем личном микроблоге откровенные фотоснимки из отпуска. Поклонники, обеспокоенные ее состоянием и внешним видом, выразили свою тревогу.

Ведущая поделилась, что она ощущает сильный упадок сил

Бузова, известная своим трудолюбием и преданностью карьере, демонстрирует профессиональное отношение к работе. Тем не менее недавно поющая ведущая поделилась, что она ощущает сильный упадок сил, после чего съемки нового телешоу вызывают у нее не радость, а неудовлетворенность.

Фотографии без макияжа также стали объектом обсуждения. Многие подписчики отметили, что выглядит Оля совсем иначе без косметики.

Бузова выразила свою грусть от усталости, задав вопрос о том, является ли усталость в начале года для человека нормой.

«Фото мне напоминают о том, что на минувшей неделе удалось вырваться на море на несколько дней. Скажите мне, это нормально – так устать в начале года?» – спросила знаменитость.