Вера Брежнева подогревает интерес публики к теме обвинения ее в эскорте

Вскоре после обвинений бывшей участницы «Дома-2» Вики Бони, раскрывшей, что Вера Брежнева занималась эскортом, сообщество оказалось в центре громких разговоров. Высказывания блогерши вызвали широкий резонанс в онлайн-пространстве. Некоторые полагают, что Боня лишь стремится привлечь внимание к себе, осознав, что новости о ее пластических операциях утратили интерес, в то время как другие утверждают, что телеведущая действительно раскрыла правду об артистке.

Брежнева накануне опубликовала пост

Брежнева, изначально молчавшая на обвинения, ответила лишь улыбками на вопросы подписчиков. Однако, не намереваясь оставаться в стороне, она накануне опубликовала пост.

«Хочешь провести со мной вечер? Условия в сторис», — пошутила Вера. «Выбери место и дату, купи билет по ссылке», — добавила она.

Подписчики Веры несомненно оценили ее ироничный ответ в блоге, который был дополнен приглашением на вечер и анонсом грядущих концертов.