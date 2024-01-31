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Режиссер «Мастера и Маргариты» Михаил Локшин рассказал о репарациях в пользу Украины

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Режиссер «Мастера и Маргариты» Михаил Локшин рассказал о репарациях в пользу Украины
Знаменитости
Источник фото: фильм Мастер и Маргарита

Режиссер Михаил Локшин, возглавляющий создание новой экранизации «Мастера и Маргариты», привлек внимание своей активной поддержкой Украины, на что обратило внимание издание ИА Regnum.

24 февраля, в день объявления спецоперации в Украине, Локшин поделился репостом публикации израильского военного историка Юваля Ноя Харари, подчеркивая, что «будущее зависит от храбрости украинского народа». Вскоре он высказался в микроблоге, говоря, что «россиянам придется платить Украине репарации». Кроме того, Локшин опубликовал пост на английском языке, рассказывая о своих исследованиях «послевоенных репараций Германии и истории судов над военными преступниками». В этой записи он также выразил надежду на победу Украины в конфликте.

Информационное агентство «Informing»

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