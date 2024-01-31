Жена Александра Малинина Эмма худеет по системе Анастасии Решетовой

Супруга Александра Малинина неоднократно признавалась, что она предпочитает готовить самостоятельно, считая, что даже несмотря на вкусность ресторанных блюд, они часто содержат в себе избыточное количество сахара и соли.

Эмма придерживается максимального интервала голодания

Также Эмма придерживается максимального интервала голодания, считая, что это способствует общему хорошему самочувствию и похудению. Жена артиста выбирает именно интервальное питание, воспринимая его как возможность предоставить своему организму время для усвоения питательных веществ и поддержания нормального ритма системы пищеварения, очищения и усвоения.

Стоит сказать, что мать троих детей находится в прекрасной физической форме.