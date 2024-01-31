«Как змея залезает, бьет в спину»: Эдвард Бил нелестно высказался о «хитрой» Ксении Собчак - обвинил в манипуляциях

Популярный блогер Эдвард Бил, являющийся гостем у Ксении Собчак в 2020 году, высказал свою критику в ее адрес. Он сравнил журналистку и телеведущую со змеей.

В беседе с блогером Амираном Сардаровым на Ютуб он обвинил Ксению Анатольевну в манипуляциях и охарактеризовал ее как очень хитрую личность. Бил признал, что он не захотел бы никогда повторно давать интервью Собчак, назвав ее эгоистичной женщиной, готовой разгромить все и всех на своем пути для достижения своих целей.

Светская львица использует профессиональные методы, втираясь в доверие к человеку, а затем бьет в спину

Он также утверждает, что теледива не соблюла условия интервью, о чем они ранее договаривались устно. По его мнению, светская львица использует профессиональные методы, втираясь в доверие к человеку и затем «ударяя ему в спину» в самый подходящий момент.

«Сначала она втискивается в доверие, залезает, как змея, и пытается расположить к себе. Все профессионально делает...”, - негодует Эдвард Бил.