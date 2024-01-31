Александр Ревва вывел в свет жену, посетив премьеру фильма «Конец Славы»

Премьера кинофильма «Конец Славы», которая состоялась в Москве, привлекла внимание множества гостей. Однако Александр Ревва и Гарик Мартиросян решили сделать исключение. Они избегали появления на красной ковровой дорожке и общения с журналистами.

Редко выходящий в свет Ревва появился на премьере с супругой Анжеликой, пройдя сразу же прямо в зал.

Стоит отметить, что ранее Александра вырезали из «Песни года» из-за его позиции по спецоперации. Поэтому визит на премьеру фильма стал для комика и его семьи редким случаем появления на общественных мероприятиях.