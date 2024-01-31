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Ярославские актеры снялись в продолжении сериала «СашаТаня» на канале ТНТ

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Ярославские актеры снялись в продолжении сериала «СашаТаня» на канале ТНТ
Знаменитости
Источник фото: YouTube

Ярославские актеры Денис Кузнецов и Андрей Симонькин сыграли роли в продолжении сериала «СашаТаня» на канале ТНТ. Новый сезон запланирован к выходу уже в феврале этого года.

Симонькин из Ярославля воплотил в фильме образ соседа, в то же время как Кузнецов умело перевоплотился из Углича в отца Вити. По сообщению «АиФ», оба актера являются выпускниками Ярославского государственного театрального института. Андрей служит в настоящее время в Волковском театре. Он принимал участие в различных постановках, включая спектакль «Ромео и Джульетта» и «Сирано де Бержерак».

Информационное агентство «Informing»

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