Сергей Безруков признал, как ему работалось с молодым актером Никитой Кологривым

Сергей Безруков, актер, режиссер и сценарист, и молодой актер Никита Кологривый, известный по телесериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», в данное время принимают участие в совместном проекте. Речь идет об экранизации романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» под названием «Момент истины».

Согласно заявлению Безрукова, сотрудничество с начинающим артистом состоялось, и они сработались. Роль Кологривого в этой картине станет одной из самых интересных в его карьере. Сергей подчеркивает, что образ Таманцева, исполненный его коллегой, впечатляет. Поэтому новая экранизация обещает быть еще одним заметным событием в мире российского кинематографа.