«Подохни там»: Людмила Поргина столкнулась с русофобией в Болгарии

Людмила Поргина, советская и российская актриса, рассказала о неприятном случае русофобии, который с ней произошел однажды в Болгарии. Актрису оскорбили в ресторане, назвав «*****» (неумной). Также ей посоветовали уехать из страны в Сочи.

Инцидент произошел тогда, когда вдова Николая Караченцова разговаривала на русском языке. Женщина в ресторане проявила агрессию, предложив Поргиной уехать отсюда и даже пожелав ей смерти.

Актриса отреагировала на такие злобные слова, напомнив недоброжелательнице, что они находятся на курорте, а затем вызвала полицию.

Как отмечает Людмила Андреевна, вскоре нарушительницу вывели из общественного заведения.

«В этом году сидели в ресторане, разговаривали, выпивали за РФ и вдруг какая-то женщина мне говорит: «Заткнись, **** (неумная), чеши в свой Сочи, подохни там», — приводит НТВ слова актрисы.