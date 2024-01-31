«Огромные синяки и страшная боль»: Алла Довлатова с каждым днем выглядит все хуже — актриса даже не может сомкнуть губы

Аллу Довлатову на днях выписали из больницы. Она вернулась домой из клиники после четвертой пластической операции. Звезда, стремящаяся сохранить вечную молодость, подверглась новому хирургическому вмешательству. Она призналась, что легла под нож хирургов ради омоложения.

«Сделала теперь то, что тогда не сделала, время пришло…», — пишет Довлатова.

Ранее артистка уже делала подтяжку лба, а также отрезала веки. Алла Александровна дает откровенные комментарии касательно своего внешнего вида, признавая, что ее мучат сильные отеки, есть гнойный налет, а также страшная боль и синяки на лице.

Изображение телеведущей становится все менее привлекательным, но она выражает надежду на скорейшее восстановление и скорую возможность улыбаться. Пока что звезда даже не может сомкнуть губы, а ее лицо в буквальном смысле перекосило.

«Чтобы сошел быстрее отек, прошла боль, появилось желание улыбаться, кушать, в первые дни к антибиотикам добавила капельницы с тиоктоновой кислотой, витамином С и D…», — добавила 49-летняя актриса.